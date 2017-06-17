Путин готов дать откровенную оценку политики США только после ухода с поста президента

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Владимир Путин готов изложить откровенную оценку американской политики, но только после того, как покинет пост президента РФ. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

"В чем заключается политика США? - задал вопрос Оливер Стоун. - Какова их стратегия в мире?"

"Конечно же, я готов дать очень откровенный, очень подробный ответ на этот вопрос, но только после того, как уйду в отставку", - последовал ответ. Цитата приводится в переводе с английского.

США нужны партнеры, а не противники

Соединенным Штатам нужны прежде всего партнерские отношения с другими странами, а не враждебное противостояние, считает Владимир Путин.

"Как вам известно, Соединенным Штатам нужен противник", - заметил Оливер Стоун.

"Да, возможно, - последовал ответ. - Но я считаю, что они в большей степени нуждаются в партнерах и союзниках".

"Было бы гораздо лучше искать те области, где сочетание наших возможностей, наших усилий дало бы наилучшие результаты для всех тех, кто участвует в этом процессе, - добавил он. - Давайте посмотрим на следующие примеры: борьба с бедностью, защита окружающей среды, борьба с распространением оружия массового поражения, борьба с терроризмом".

"К сожалению, - подчеркнул президент России, - до сих пор мы не смогли выдвинуть совместные эффективные инициативы в этих областях - практически во всех из них".