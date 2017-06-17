Путин считает, что на Западе российских журналистов несправедливо обвиняют в пропаганде

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что российских журналистов, пытающихся отстаивать позиции своей страны, на Западе несправедливо обвиняют в пропаганде. Об этом глава государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Книга, подготовленная на основе серии их бесед, вышла в США в пятницу.
Путин назвал западных журналистов "очень талантливыми людьми". "Они могут убедить людей в том, что черное - это белое и наоборот", - пояснил президент России. "Трагическим примером" такого подхода к подаче информации он назвал освещение в западных СМИ событий 2008 года в Грузии.
"Просто поразительно, какими возможностями вы, американские и европейские журналисты, можете обладать. Вы все очень талантливы", - отметил Путин.
"Но, когда наши журналисты пытаются защищать российские национальные интересы, когда они придерживаются позиции, то их немедленно объявляют рупорами Кремля, к моему большому огорчению", - подчеркнул Путин.