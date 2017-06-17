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Путин: размещение американской ПРО в Европе ведет к усилению напряженности

Политика
17 июня, 2:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

По словам российского лидера, РФ отреагирует на это

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Развертывание американских систем ПРО в Восточной Европе ведет к усилению напряженности, и Россия отреагирует на это. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

"Происходит дальнейшая эскалация, поскольку США развертывают свои системы ПРО в Восточной Европе, а мы много раз предлагали варианты, сценарии для сотрудничества, - заявил Путин (цитата приводится в переводе с английского - прим. ТАСС). - Был момент, когда нам казалось, что наши американские партнеры готовы рассмотреть эти предложения. Я обсуждал эти вопросы во время встречи с 41-м президентом США Джорджем Бушем и я подробно изложил наши предложения. Ответ был таков: "Да, это интересно", но впоследствии это ни к чему не привело".

"США избрали собственный путь и решили в одностороннем порядке осуществить эту программу, - добавил Путин. - Сейчас системы ПРО развернуты в Румынии, и мы слышим, что они появятся в Польше и в Средиземном море. Но это - отдельный вопрос, который, без сомнения, требует ответа со стороны России".

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