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Путин: перед воссоединением с Крымом в РФ спросили мнения граждан по этому поводу

Политика
17 июня, 2:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

На вопрос о том, готов ли он был к негативной реакции со стороны европейских стран, российский лидер ответил утвердительно

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Власти России перед тем, как согласиться на воссоединение с Крымом, провели в стране социологическое исследование, которое показало, что большая часть граждан поддерживают данный шаг, несмотря на риск ухудшения отношений с Западом. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Книга, подготовленная на основе серии их бесед, вышла в США в пятницу.

На вопрос Стоуна о том, готов ли он был к негативной реакции со стороны европейских стран на воссоединение Крыма с РФ, российский лидер ответил: "Конечно, я ожидал такой реакции". Слова Путина из состоявшегося в мае 2016 года интервью приводятся на английском языке.

Вместе с тем, президент добавил: "Однако перед тем, как принять такое решение, мы провели очень глубокое социологическое исследование в России, и оно показало, что подавляющее большинство российских граждан, около 80% или более, отвечая на вопрос о том, возможно ли воссоединить Крым с Россией, даже если это будет означать ухудшение отношений с Западом и другими странами, ответили, что да, возможно".

"Так что, принимая это решение, я руководствовался не предпочтениями моих коллег из других стран. Я руководствовался настроениями российского народа", - подчеркнул Путин. На вопрос о том, поддерживают ли данное решение жители Крыма, президент ответил: "В Крыму много проблем, но в большинстве своем люди поддерживают принятое решение". Он указал, что речь идет о "подавляющем большинстве".

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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Ситуация в Крыму Кризис на Украине Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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