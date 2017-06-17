Путин предпочитает работать с документами в подлиннике

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что принципиально работает с документами в подлиннике и не пользуется исключительно аналитическими записками, составленными спецслужбами. Об этом глава государства сообщил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в интервью, которое стало основой документального фильма "Интервью с Путиным" и изданной одноименной книги.
Премьерный показ фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью. Вопросы режиссера и ответы главы государства изложены на английском языке.
В беседе режиссер Стоун рассказал историю о том, как 35-й президент США Джон Кеннеди, не доверяя ЦРУ и его аналитическим запискам, изучал выступления зарубежных лидеров, якобы это помогло ему договориться с Никитой Хрущевым и достичь мирного урегулирования Карибского кризиса 1962 года. "Я не читаю выжимки. Я всегда читаю документы в подлиннике", - сказал на это Путин.
"Я никогда не использую (только) аналитические материалы, подготовленные для меня разведывательными службами. Я всегда читаю еще и другие документы", - добавил глава государства.