Путин: Россия выступает за территориальную целостность Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Россия всегда считала необходимым поддерживать территориальную целостность Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

"Некоторые утверждают, что решение сирийской проблемы может заключаться в разделе Сирии на четыре или пять частей", - заметил Оливер Стоун.

"Есть много вариантов и сценариев, но мы всегда исходили из необходимости сохранять территориальную целостность Сирии, - ответил Владимир Путин (цитата приводится в переводе с английского - прим. ТАСС). - Нам ведь приходится думать не только о том, как урегулировать ситуацию в регионе сейчас, нам придется делать и следующий шаг и следует оценить будущее. Что произойдет, если Сирия будет разделена? Не приведет ли это к постоянной конфронтации между ее частями?".

"Следует проявлять крайнюю осторожность, и мы должны сделать все возможное, чтобы противоборствующие стороны - за исключением террористических организаций - могли договориться о платформе для совместной работы", - сказал он.

Президент также добавил, что благодаря усилиям Москвы в Сирии удалось стабилизировать ситуацию и создать условия для начала процесса примирения.

"Как бы вы в нескольких словах сформулировали цели российской военной операции в Сирии?" - спросил режиссер.

"Во-первых, мы укрепили положение законных властей, - отметил Путин. - Нам удалось усадить за один стол переговоров вооруженную оппозицию и правительство. Нам удалось содействовать диалогу в трехстороннем формате с участием Турции и Ирана. Нам необходима поддержка США, а также Саудовской Аравии, Иордании, Египта".

По словам главы государства, РФ в дальнейшем намерена действовать очень осторожно, с тем, "чтобы каждый шаг способствовал укреплению того, что уже достигнуто, а не подрывал эти усилия".

О договоренностях с Обамой

Москва и Вашингтон во время пребывания на президентском посту в США Барака Обамы были близки к договоренности о совместных действиях по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, рассказал Владимир Путин.

"Знаете, с администрацией Обамы мы почти достигли договоренности о совместных действиях в Сирии", - отметил российский лидер. "Мы говорили о координации в вопросах, связанных с безопасностью нашей авиации, но, к сожалению, это все, чего мы достигли. Дальше мы не пошли", - сказал президент.

"Мы хотели договориться о совместных действиях, что предполагало бы в соответствии с нашими данными и их данными определение наземных целей, расположения группировок. Считаю, что нам следовало определять цели для ударов. И нам нужно было бы договориться о совместных атаках. Мы были очень близки к достижению этой договоренности", - пояснил Путин.

"Однако, в последний момент, думаю, по каким-то политическим соображениям наши американские партнеры отказались от этого проекта", - добавил российский лидер.