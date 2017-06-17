Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин не считает, что на него оказывают давление, но учитывает все мнения

Политика
17 июня, 3:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

Такое мнение президент РФ высказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не считает, что на него кто-то оказывает давление, а сам он стремится принять во внимание все точки зрения при принятии решений. Такое мнение он высказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

"Во всех странах есть реакционеры, сторонники жесткой линии, - заметил Стоун. - Считаете ли Вы, что в России Вы подвергаетесь нажиму со стороны националистов, сторонников жесткой линии с тем, чтобы Россия заняла более жесткие позиции по каким-то вопросам?"

"Я бы не стал заходить столь далеко, чтобы говорить о том, что ощущаю нажим, - ответил президент России (цитата приводится в переводе с английского - прим. ТАСС), - но у нас есть люди с разными точками зрения. Некоторые из них влиятельны, они влияют на общественное мнение. И я, конечно же, должен принимать во внимание их позицию, точно так же, как я должен принимать во внимание позицию людей более либерально настроенных".

"Это моя работа, - подчеркнул он. - Я должен учитывать различные позиции и приходить к приемлемым решениям".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
2
Путин: закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людей
3
Трамп проинформирован о возможном уничтожении Россией главаря ИГ
4
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
5
Отношения Кубы и США в 2015-2017 гг. Досье
6
Презентацией YotaPhone 3 завершился второй день Российско-китайского ЭКСПО в Харбине
7
Бюро по вопросам этики США опубликовало финансовую декларацию Трампа за 2016 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама