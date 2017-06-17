Путин не считает, что на него оказывают давление, но учитывает все мнения

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не считает, что на него кто-то оказывает давление, а сам он стремится принять во внимание все точки зрения при принятии решений. Такое мнение он высказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.
"Во всех странах есть реакционеры, сторонники жесткой линии, - заметил Стоун. - Считаете ли Вы, что в России Вы подвергаетесь нажиму со стороны националистов, сторонников жесткой линии с тем, чтобы Россия заняла более жесткие позиции по каким-то вопросам?"
"Я бы не стал заходить столь далеко, чтобы говорить о том, что ощущаю нажим, - ответил президент России (цитата приводится в переводе с английского - прим. ТАСС), - но у нас есть люди с разными точками зрения. Некоторые из них влиятельны, они влияют на общественное мнение. И я, конечно же, должен принимать во внимание их позицию, точно так же, как я должен принимать во внимание позицию людей более либерально настроенных".
"Это моя работа, - подчеркнул он. - Я должен учитывать различные позиции и приходить к приемлемым решениям".