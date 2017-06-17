Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. США никогда не раскроют информацию, противоречащую версии об ответственности ополченцев Донбасса за катастрофу малайзийского Boeing на Украине. Убежденность в этом президент России Владимир Путин высказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в интервью, которое стало основой документального фильма "Интервью с Путиным" и изданной одноименной книги. Премьерный показ фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

Вопросы режиссера и ответы главы государства изложены на английском языке. Беседа велась в июле 2015 года.

Путин ответил утвердительно на вопрос режиссера, считает ли президент РФ, что разведслужбы США могут обладать информацией о крушении Boeing, так как они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года. "Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров", - ответил президент РФ.

Он назвал данное обстоятельство "весьма понятным, так как мы понимаем их позицию по Украине". "Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев". "Если информацию противоречит этому, то тогда они (США) никогда ее не раскроют", - сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что катастрофы Boeing "никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия". "Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе", - напомнил Путин.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" (Malaysia Airlines), выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. 21 июля 2016 года Совет Безопасности ООН потребовал провести всестороннее и независимое расследование. Представители РФ неоднократно высказывали недовольство тем, как это расследование ведется, а также заявляли, что представленные российской стороной данные игнорируются.