Свердловское отделение "Яблока" не согласилось с кандидатурой Ройзмана на пост губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Яблоко" не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора Свердловской области из-за протеста членов партии против кандидатуры Евгения Ройзмана, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом конференции глава регионального отделения "Яблоко" Юрий Переверзев и еще 10 кандидатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию из-за несогласия с кандидатурой Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области.

"Я слагаю с себя полномочия председателя Свердловского регионального отделения партии "Яблоко" и выхожу из партии. Это решение продиктовано следующими причинами. В качестве кандидата в губернаторы Свердловской области федеральным руководством партии навязана непопулярная в среде свердловских "яблочников" и жителей области фигура господина Ройзмана. В Москве ошибочно считают, что Евгений Ройзман сохранил прежний рейтинг популярности, который был у него на момент выдвижения в мэры Екатеринбурга четыре года тому назад", - сказал Переверзев.

Как сообщил на заседании глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский, председатель свердловского регионального отделения объявил о выходе из партии за час до конференции.

Явлинский также заявил, что федеральное бюро "Яблока" выдвинет Ройзмана на выборы губернатора региона 19 июня в Москве.

"Заседание регионального отделения партии сегодня сорвано в Екатеринбурге. Выдвижение Евгения Ройзмана от "Яблока" состоится 19 июня в понедельник в Москве на федеральном бюро партии", - сказал Явлинский. По его словам, будет проведено тайное голосование. "В любом случае утверждение кандидатуры Ройзмана должно было состояться на федеральном уровне. Теперь это будет не только утверждение, но и выдвижение в полном объеме. В качестве конкурента Ройзмана выдвинулся еще один кандидат из Екатеринбурга - Сергей Тюриков", - добавил Явлинский.

Выборы главы региона назначены на 10 сентября 2017 года. Участвовать в них могут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. Для допуска к предвыборной гонке кандидатам необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый претендент должен предоставить не менее 126 и не более 132 таких подписей.

Ранее свердловский избирком принял документы от шести кандидатов на пост главы Свердловской области: врио губернатора региона Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата Екатеринбургской городской думы Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за справедливость"), депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР) и депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева ("Зеленые").