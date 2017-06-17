Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК Карелии принял документы на выдвижение еще от двух кандидатов на пост главы республики

Политика
17 июня, 10:52 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Официальный старт избирательной кампании был дан ЦИК Карелии 13 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Кандидат от партии "Родина" Николай Тараканов подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Карелии документы на выдвижение на пост главы региона. Как сообщили  ТАСС в пресс-службе избиркома, также документы приняты от представителя "Патриотов России" Ольги Ильюковой.

"Документы о выдвижении представили Николай Тараканов от парии "Родина" и Ольга Ильюкова от партии "Патриоты России", - сказала собеседник агентства. Оба кандидата являются председателями региональных отделений этих политических организаций. Первым документы в избирком подал врио главы республики Артур Парфенчиков, выдвинутый партией "Единая Россия".

Официальный старт избирательной кампании был дан ЦИК Карелии 13 июня. Для преодоления муниципального фильтра кандидатам необходимо представить не менее 88 подписей, из которых 24 должны принадлежать депутатам или главам районов и городских округов, при этом все подписи должны быть собраны не менее чем в 14 районах и городских округах республики.

Прямые выборы главы республики пройдут впервые с 2002 года. Они назначены на 10 сентября 2017 года. Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
2
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
3
Опубликована финансовая декларация Трампа за 2016 год
4
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
5
Охота на "Оборотня": как создавалась боевая "Черная акула"
6
AP: Трамп пришел в ярость из-за расследования обстоятельств увольнения им экс-главы ФБР
7
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
Темы дня
Загрузка...
Реклама