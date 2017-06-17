ЦИК Карелии принял документы на выдвижение еще от двух кандидатов на пост главы республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Кандидат от партии "Родина" Николай Тараканов подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Карелии документы на выдвижение на пост главы региона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома, также документы приняты от представителя "Патриотов России" Ольги Ильюковой.

"Документы о выдвижении представили Николай Тараканов от парии "Родина" и Ольга Ильюкова от партии "Патриоты России", - сказала собеседник агентства. Оба кандидата являются председателями региональных отделений этих политических организаций. Первым документы в избирком подал врио главы республики Артур Парфенчиков, выдвинутый партией "Единая Россия".

Официальный старт избирательной кампании был дан ЦИК Карелии 13 июня. Для преодоления муниципального фильтра кандидатам необходимо представить не менее 88 подписей, из которых 24 должны принадлежать депутатам или главам районов и городских округов, при этом все подписи должны быть собраны не менее чем в 14 районах и городских округах республики.

Прямые выборы главы республики пройдут впервые с 2002 года. Они назначены на 10 сентября 2017 года. Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.