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Единороссы выдвинули кандидатом на пост губернатора врио главы Новгородской области

Политика
17 июня, 11:12 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Выборы главы региона пройдут 10 сентября

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Врио главы Новгородской области Андрей Никитин стал кандидатом на пост губернатора региона от "Единой России". Решение принято на Валдае в ходе конференции областного отделения партии "Единая Россия", сообщила ТАСС секретарь Новгородского регионального отделения партии Елена Писарева.

"За кандидатуру Андрея Никитина проголосовало большинство участников партконференции", - сказала она. Из 107 присутствовавших делегатов 74 отдали свои голоса за Никитина.

По ее словам, единороссам пришлось выбирать из двух кандидатур - победителей прошедших в апреле праймериз. Кроме Никитина, в бюллетенях для голосования значился также глава Крестецкого района Новгородской области Сергей Яковлев.

Ранее Никитин заявлял, что является сторонником партии "Единая Россия".

ЕР первая из политических партий, где определились с выбором кандидатуры на пост губернатора Новгородской области. Как рассказали ТАСС представители других партий, их конференции по выдвижению претендентов на пост главы региона пройдут на следующей неделе.

Андрей Никитин назначен исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Указом президента РФ 13 февраля 2017 года. Выборы главы региона пройдут 10 сентября, в Единый день голосования.

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