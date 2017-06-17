Довыборы в Госдуму по Саратовскому округу пройдут после единого дня голосования

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Дополнительные выборы в Госдуму по Саратовскому одномандатному округу, депутат от которого Олег Грищенко умер, не пройдут в единый день голосования 10 сентября, так как срок назначения выборов на этот день прошел. Об этом сообщил ТАСС член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Единоросс Грищенко скончался на 51-м году жизни. Он был избран в Госдуму по Саратовскому одномандатному округу.

"Срок, в который довыборы могли быть назначены на единый день голосования 10 сентября, истек вчера", - сказал Шевченко.

Он пояснил, что по закону довыборы должны быть назначены не позднее чем за 85 дней до дня голосования. Этот срок исчисляется с момента принятия Госдумой постановления о досрочном прекращении полномочий депутата. "Этого решения, естественно, еще не было", - отметил член ЦИК.

"Поэтому теперь вступает в силу общее правило, что Центризбирком может назначить довыборы на любое воскресенье в течение года со дня прекращения полномочий", - сообщил Шевченко.

Ранее ЦИК назначил довыборы в Госдуму по двум одномандатным округам: Брянскому и Кингисеппскому (Ленинградская область).