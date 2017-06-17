Левченко: вопрос о возврате прямых выборов мэра Иркутска будет решаться в суде

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ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Вопрос о возможности проведения в Иркутске референдума о возврате в этом городе прямых выборов мэра будет решаться в Конституционном суде. Об этом сообщил ТАСС в ходе IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (Китай) губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
"Конечно, мы будем обращаться в суд. Мы понимаем, что правы со всех сторон: как с точки зрения позиции граждан, так с точки зрения закона", - сказал глава региона.
На это неделе Заксобрание Иркутской области отклонило предложенный группой депутатов вопрос для референдума о возврате в Иркутске прямых выборов мэра. В настоящий момент таким образом в Иркутской области избираются главы всех муниципалитетов, за исключением областного центра, где прямые выборы мэра были отменены в 2015 году.
"Мы имеем предварительно юридические экспертизы как профильного комитета Госдумы, так нашей областной прокуратуры. С юридической точки зрения, мы на 100% правы. Те, кто голосовал против, они голосовали против закона, а те, кто воздержались, не следуют воли подавляющего большинства людей, которые за прямые выборы", - отметил он.
В апреле группа депутатов в составе семи представителей КПРФ и лидера фракции "Гражданская платформа" внесла в парламент Иркутской области законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Иркутска. В пояснительной записке к документу говорилось, что на данный момент главы всех муниципальных образований, за исключением Иркутска, избираются посредством прямых выборов.
Предварительно глава региона Сергей Левченко, занимающий пост первого секретаря иркутского обкома КПРФ, заявлял о намерении инициировать совместно с однопартийцами поправки, возвращающие прямые выборы мэра в Иркутске. Глава региона считает, что этот вопрос необходимо выносить на референдум, который можно было совместить с выборами президента РФ в марте 2018 года.
Прямые выборы мэра Иркутска были отменены поправками к закону "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в 2015 году. Нового главу администрации гордума стала избирать из своего состава. Первым мэром, избранным таким образом, стал Дмитрий Бердников, сменивший на этом посту Виктора Кондрашова, у которого закончился срок полномочий.