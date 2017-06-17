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Партия роста не выдвинет Николаева в губернаторы Севастополя, а поддержит Овсянникова

Политика
17 июня, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора пройдут в единый день голосования 10 сентября

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Партия роста не будет, как планировала ранее, выдвигать на пост губернатора Севастополя руководителя регионального отделения партии, бизнесмена Олега Николаева, а поддержит кандидатуру врио главы региона Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщил на съезде партии ее председатель, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы решили, что поддерживаем кандидата от президента, врио губернатора Овсянникова. Но мы объединяем команды, и Олег Николаев назначается председателем Корпорации развития Севастополя", - сказал Титов.

Он пояснил, что Партия роста приняла такое решение как наилучшее для развития города. "Для того чтобы развивался Севастополь, мы поняли, что нужно идти, максимально консолидировав команду, оставить в стороне политические амбиции", - отметил он.

Ранее Николаев заявлял СМИ, что намерен баллотироваться на пост губернатора от Партии роста. Николаев был одним из членов инициативной группы по проведению референдума о прямых выборах губернатора Севастополя.

По последним данным избиркома, три кандидата на выборы губернатора Севастополя подали документы для выдвижения: Овсянников, Иван Ермаков от партии "Патриоты России" и Роман Кияшко от КПРФ.

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора пройдут в единый день голосования 10 сентября. Ранее глава города избирался Заксобранием Севастополя из числа кандидатур, предложенных президентом.

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