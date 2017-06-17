Путин: присутствие оппозиции среди депутатов помогает принимать взвешенные решения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал полезным присутствие оппозиционных сил в представительных органах в регионах. Такое мнение он высказал в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.

"Иногда это имеет смысл, потому что если речь идет о составе муниципального собрания, то всегда полезно иметь в составе депутатского корпуса людей, которые выражают альтернативную точку зрения", - заявил глава государства, отвечая на вопрос, стоит ли действующим главам регионов "поделиться" голосами, которых оппозиционерам не хватает для преодоления муниципального фильтра, то есть для сбора достаточного количества подписей, необходимых для участия в выборах главы региона.

"Это никогда не мешает", - уверен он. "Это всегда позволяет взвешивать решения, услышав разные точки зрения, и приходить к наиболее оптимальным вариантам этого решения", - заявил Путин.