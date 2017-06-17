Партия роста решит, как участвовать в выборах президента, когда о выдвижении объявит Путин

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Партия роста будет принимать решение о формате своего участия в выборах президента только после того, как с выдвижением определится действующий глава государства Владимир Путин. При этом ряд партийцев выступает за поддержку кандидатуры Путина, сообщил председатель партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Нам очень сложно определить свое отношение к кандидатуре Владимира Путина, потому что он пока не выдвинул себя в качестве кандидата. Когда выдвинет, тогда будем определять", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос ТАСС, может ли партия в итоге не выдвигать своего кандидата и поддержать Путина, Титов сказал, что на съезде звучали выступления людей, которые "считают, что нужно поддержать сильный внешнеполитический курс". Они, по словам Титова, "наверное, будут голосовать за поддержку Путина".

Титов заявил, что партия окончательно определится с форматом участия в выборах президента России к началу объявления избирательной кампании в конце осени.

"Мое мнение: президентские выборы будут объявлены где-то в ноябре. Нам надо это время использовать правильно, не торопиться, найти свой путь к президентским выборам", - сказал он на съезде партии.

По словам Титова, у Партии роста "есть разные сценарии, разные возможности" для участия в президентских выборах, есть "много людей в партии, которые могут за это время накопить политический ресурс".

"Давайте все-таки окончательное решение по этому вопросу оставим до октября-ноября. А сейчас мы должны хорошо выстроить работу по подготовке этого решения", - подчеркнул Титов.

Он напомнил, что совсем недавно был переназначен президентом РФ на пост бизнес-омбудсмена на четырехлетний срок. "Конечно, я мог бы отказаться от этой работы, если партия решит, что мне надо идти на выборы... Но я, понимая ответственность, принял предложение президента продолжить работу, потому что многое еще не сделано, мы еще не реализовали все, что задумали", - сказал Титов.

Он отметил, что хотел бы продолжить работу на посту бизнес-омбудсмена, а заявление сейчас о намерении стать кандидатом в президенты повлекло бы конфликт интересов. "И я бы на сегодняшний день взял паузу, по крайней мере паузу. Для окончательного решения у нас времени до ноября", - заключил Титов.

Партии предложили поддержать действующего президента

Зампредседателя Партии роста, руководитель московского отделения партии Владимир Сенин предложил не выдвигать кандидата на президентских выборах, а поддержать действующего главу государства. Он напомнил, что Партия роста поддерживает основные направления политики Владимира Путина, в частности приветствовала проведение в Крыму референдума о присоединении к РФ.

"Я считаю, партия может и должна поддержать кандидатуру президента Владимира Путина на выборах президента, если, конечно, он такое решение (о выдвижении - прим. ТАСС) примет", - сказал Сенин.

Титов в ответ на это заметил, что Путин "еще не определился". "Не знаю, пойдет ли Владимир Владимирович на выборы президента. И, конечно, мы должны будем принимать такие решения на партийном обсуждении, когда это случится", - сказал он.

Ряд делегатов съезда, в том числе экс-депутат Госдумы от "Справедливой России" Андрей Крутов, предложили выдвинуть на президентских выборах бывшего депутата Госдумы, руководителя фракции Партии роста в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксану Дмитриеву.

Титов в конце обсуждения призвал всех желающих заявлять руководству партии о желании баллотироваться на пост президента. "Мое предложение - начать этот процесс. Все, кто хочет, могут выдвигать в рамках партийной дискуссии свои кандидатуры. В ноябре соберемся и определимся, кого и как мы будем поддерживать и выдвигать на выборах", - сказал он.

Выборы президента РФ могут быть назначены на 18 марта 2018 года.