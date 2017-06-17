Хинштейн не принял решения об участии в довыборах в Госдуму в Брянской области

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил ТАСС, что не принял решение об участии в довыборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу в Брянской области и не подавал заявление для участия во внутрипартийном голосовании.

Ранее издание РБК сообщило, что Хинштейн может баллотироваться на внутрипартийных праймериз единороссов в Брянской области. Однако позднее замсекретаря Генсовета единороссов, депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что президиум Генерального совета "Единой России" решил не проводить праймериз и не выдвигать кандидата от партии на довыборах в Госдуму в Брянске "в связи с невозможностью в столь короткий срок (до 18 июня, когда пройдет Генеральный совет) провести качественную процедуру проведения предварительного голосования".

"Могу сказать, что действительно ко мне поступило обращение от инициативных групп уже бывших обманутых дольщиков из Брянска, дома которых были достроены в том числе при непосредственном участии рабочей группы "Единой России", которую я возглавлял", - сказал Хинштейн. По его словам, в этом обращении более 1200 дольщиков, которые уже получили жилье, просили его о том, чтобы он выставил свою кандидатуру на праймериз в связи с образовавшейся вакансией в округе. "В регионе еще остались, к сожалению, проблемные (недостроенные) объекты, и острота этой темы не отпала", - констатировал советник директора Росгвардии.

"Не буду скрывать, я обсуждал это предложение с "Единой Россией", поскольку связей с бывшими коллегами не теряю", - подтвердил Хинштейн, пояснив, что приостановил членство в партии с октября прошлого года в связи с назначением на службу в правоохранительные органы. Он напомнил, что по роду своей сегодняшней деятельности в Росгвардии отвечает в том числе за нормативно-правовое регулирование, за взаимодействие с парламентом, поэтому регулярно общается с бывшими коллегами, а кроме того, остается в руководстве партийного проекта единороссов "Историческая память". "И все равно так или иначе продолжаю соприкасаться с работой по обманутым дольщикам, которой я занимался на протяжении 10 лет, в силу того что эти вещи нельзя бросать", - добавил экс-депутат.

"Тем не менее, никакого решения относительно выдвижения своей кандидатуры я не принял, и заявление для участия во внутрипартийном голосовании по 77-му Брянскому округу мной не направлялось", - сказал Хинштейн. "На сегодняшний день я никакого решения об участии в выборах в Брянской области, как и в другом регионе, для себя не принял", - уточнил он.