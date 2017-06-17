Калининградские отделения КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на пост губернатора области

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Региональные отделения КПРФ и ЛДПР в Калининградской области определились с кандидатами на пост губернатора области на досрочных выборах, которые пройдут 10 сентября. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

"Региональные отделения КПРФ и ЛДПР сегодня на партийных конференциях выдвинули кандидатов на пост губернатора", - сказали в облизбиркоме. От КПРФ выдвинут первый секретарь Калининградского обкома партии Игорь Ревин. Региональное отделение ЛДПР выдвинуло кандидатуру координатора отделения Евгения Мишина. Соответствующие документы будут представлены в облизбирком в ближайшее время, добавил представитель комиссии.

Ранее сообщалось о том, что своего кандидата на пост губернатора выдвинуло региональное отделение партии "Российская экологическая партия "Зеленые" - им стала эколог Екатерина Тимофеева. Ориентировочно на предстоящей неделе с кандидатом определеится калининградской отделение "Единой России".

Решением Калининградской областной думы досрочные выборы губернатора области назначены на 10 сентября 2017 года. Согласно решению регионального парламента, голосование будет проходить на два часа дольше обычного - с 7 до 21 часа по местному времени, ранее оно проходило с 8 до 20 часов. В облизбиркоме корреспонденту ТАСС сообщили, что нарушений федерального законодательства в этом нет.

Регистрация кандидатов на пост главы региона будет проходить ориентировочно с 11 июля до 21 июля. Правом их выдвижения обладают зарегистрированные политические партии, процедура самовыдвижения не предусмотрена. По данным на июль прошлого года, в голосовании смогут принять участие свыше 782 тыс. избирателей, живущих в области, но к выборам данные будут уточнены.

В настоящее время регионом руководит Антон Алиханов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора 6 октября прошлого года. Ранее он заявлял о намерении принять участие в избирательной кампании. В марте этого года Алиханов был выдвинут региональным отделением "Единой России" для участия в предварительном партийном голосовании по выборам губернатора.