ВКС РФ ликвидировали в Сирии двух полевых командиров ИГ и 180 боевиков

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. ВКС России 6 и 8 июня нанесли удары по объектам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и уничтожили двух полевых командиров и 180 боевиков, которые планировали прорваться в город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как пояснили в ведомстве, в начале июня российские военные с помощью беспилотников засекли подготовку формирований ИГ, который собирались прорваться через оборонительные рубежи блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона правительственных войск.
"В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня с. г., нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль- Масри. Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Осада Дейр-эз-Зора продолжается с 2014 года. Его восточная часть захвачена бандами ИГ; западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.