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ВКС РФ ликвидировали в Сирии двух полевых командиров ИГ и 180 боевиков

Политика
17 июня, 16:39 дата обновления: 17 июня, 16:54 UTC+3

Также были уничтожены 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов

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© Ольга Балашова/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. ВКС России 6 и 8 июня нанесли удары по объектам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и уничтожили двух полевых командиров и 180 боевиков, которые планировали прорваться в город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, в начале июня российские военные с помощью беспилотников засекли подготовку формирований ИГ, который собирались прорваться через оборонительные рубежи блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона правительственных войск.

"В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня с. г., нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль- Масри. Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Осада Дейр-эз-Зора продолжается с 2014 года. Его восточная часть захвачена бандами ИГ; западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.

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