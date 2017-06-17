Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Титов поставил перед Партией роста задачу на следующих выборах в Думу стать минимум второй

Политика
17 июня, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Председатель партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей подчеркнул, что считает такую задачу вполне выполнимой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель Партии роста Борис Титов

Председатель Партии роста Борис Титов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Партия роста на следующих выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, должна занять место не ниже второго. Такую задачу поставил перед однопартийцами председатель партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"На следующих выборах в Госдуму занять не менее второго места - вы помните нашу задачу?" - сказал он, закрывая внеочередной партийный съезд.

Титов отметил, что считает такую цель вполне выполнимой.

На выборах в Госдуму седьмого созыва 18 сентября 2016 года список Партии роста набрал 1,29% при пятипроцентном проходном барьере, также партия не смогла провести в палату ни одного одномандатника. Вместе с тем по итогам единого дня голосования Партия роста сформировала фракцию в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и провела в муниципальные представительные органы власти около 20 депутатов.

Смотрите также

Партия роста утвердила кандидатов в губернаторы в Томской и Рязанской областях и в Карелии

Партия роста решит, как участвовать в выборах президента, когда о выдвижении объявит Путин

Партия роста не выдвинет Николаева в губернаторы Севастополя, а поддержит Овсянникова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ ликвидировали в Сирии двух полевых командиров ИГ и 180 боевиков
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Порошенко отменил "закон Савченко"
4
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
5
В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений
6
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
7
Politico: в Белом доме не хотят лишаться права снимать санкции с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама