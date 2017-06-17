Титов поставил перед Партией роста задачу на следующих выборах в Думу стать минимум второй

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Партия роста на следующих выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, должна занять место не ниже второго. Такую задачу поставил перед однопартийцами председатель партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"На следующих выборах в Госдуму занять не менее второго места - вы помните нашу задачу?" - сказал он, закрывая внеочередной партийный съезд.

Титов отметил, что считает такую цель вполне выполнимой.

На выборах в Госдуму седьмого созыва 18 сентября 2016 года список Партии роста набрал 1,29% при пятипроцентном проходном барьере, также партия не смогла провести в палату ни одного одномандатника. Вместе с тем по итогам единого дня голосования Партия роста сформировала фракцию в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и провела в муниципальные представительные органы власти около 20 депутатов.