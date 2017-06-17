Совет старейшин ОП РФ рекомендовал Валерия Фадеева на пост секретаря палаты

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет старейшин Общественной палаты (ОП) РФ в субботу рекомендовал главного редактора журнала "Эксперт" Валерия Фадеева для избрания секретарем палаты шестого созыва. Об этом сообщил ТАСС член совета старейшин Игорь Шпектор.

"Старейшины рекомендовали Валерия Фадеева в качестве секретаря ОП, в качестве почетного секретаря рекомендовали Евгения Велихова", - сказал Шпектор.

Фадеев вошел в Общественную палату шестого созыва по президентской квоте; он был членом всех составов ОП (кроме созыва 2014-2016 гг.).

Полномочия нынешнего созыва палаты истекают этим летом, формирование ОП шестого созыва завершилось 6 июня. Секретарь, почетный секретарь Общественной палаты, а также названия комиссий и их руководители будут утверждены на первом пленарном заседании палаты шестого созыва, которое состоится в понедельник.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года. Согласно закону, принятому в конце прошлого года, ОП формируется следующим образом: 40 членов палаты утверждает президент РФ, 85 человек делегируют представители региональных общественных палат, еще 43 (представители общероссийских общественных объединений и иных НКО) определяются по итогам голосования членов палаты утвержденных президентом РФ, и членов ОП от общественных палат субъектов РФ нового состава.