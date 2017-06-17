Путин рассказал, что экс-канцлер Германии Коль изменил его взгляд на отношения РФ и Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знакомство с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался 16 июня, изменило его взгляд на взаимоотношения России с Европой.

"Я знаком с ним с начала 90-х годов, обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, он пригласил его к себе в резиденцию - правительство ФРГ тогда еще находилось в Бонне. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление, очень сильное", - рассказал Путин журналистам.

"Я увидел перед собой глубокого, мыслящего человека, который живет не от выборов до выборов, хотя и это для него важно, но он думает на перспективу весьма отдаленную, причем очень основательно, глубоко, основываясь на знаниях и на своем собственном опыте государственного деятеля одной из крупнейших европейских стран", - отметил президент.

Путин признался, что взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы очень повлияли на него. "Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека", - сказал российский лидер.

Коль призывал к сотрудничеству Европы и России

Владимир Путин также добавил, что Гельмут Коль не ошибался, считая, что холодная война закончена, после нынешнего похолодания Россия и Запад неизбежно будут объединять усилия.

"Нет, не ошибся. У нас всегда все процессы происходят как маятник - в одну и в другую сторону", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, совершил ли Гельмут Коль ошибку, сочтя, что им с Михаилом Горбачевым удалось закончить холодную войну.

"Сейчас немножко маятник качнулся в сторону похолодания, но я уверен, неизбежно все придет в нужное равновесие, и мы будем объединять усилия для борьбы с вызовами сегодняшнего дня. Только так мы сможем их преодолеть", - подчеркнул глава государства.

"К сожалению, не все пока реализуется из того, о чем мы мечтали, говорили, но я уверен абсолютно, что его анализ является правильным, и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего - ни у Европы, ни у России", - сказал глава государства.

По словам Путина, Коль говорил, что "если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, но и экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе".

"Я с ним полностью согласен. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого", - подчеркнул Путин. Он напомнил, что Гельмут Коль призывал избавиться от этих фобий и смотреть в будущее.

"Очень жаль, что он ушел из жизни. Он приезжал - уже не как канцлер - ко мне в гости, и в Сочи, и в Москву, мы с ним достаточно долго беседовали с глазу на глаз", - рассказал Путин. Он признался, что его удивляла откровенность и глубина взглядов экс-канцлера ФРГ на международные отношения в целом и на российско-европейские отношения в частности.

"Я приношу соболезнования близким Гельмута Коля, немецкому народу, очень рассчитываю на то, что идеи, о которых он говорил, которые формулировал, будут реализовываться в будущем", - заключил президент РФ.

Гельмут Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет. Он занимал пост канцлера ФРГ в течение 16 лет - с 1982 по 1998 год.