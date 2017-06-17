Кандидат от ЛДПР подал документы о выдвижении на выборы главы Марий Эл

Полоз: футболисты сборной России с каждым матчем все лучше понимают требования ЧерчесоваСпорт 17 июня, 22:52
Борис Ротенберг: расширение участия SMP Racing в "Формуле-1" пока не планируетсяСпорт 17 июня, 22:51
Глушаков боялся "поцеловаться" со штангой во время первого гола новозеландцамСпорт 17 июня, 22:45
Джикия: сборная России по футболу будет играть на победу в каждом матче Кубка конфедерацийСпорт 17 июня, 22:33
Мамиашвили: призеры чемпионата России по греко-римской борьбе побьются за пьедестал ЧМСпорт 17 июня, 22:29
Ставка на молодежь: россияне завоевали 10 медалей на чемпионате Европы по фехтованиюСпорт 17 июня, 22:17
Смертин: сборной России по футболу было важно начать Кубок конфедераций с победыСпорт 17 июня, 22:06
Ерохин: футболисты сборной России отдадут все силы в матче с португальцамиСпорт 17 июня, 21:58
Жирков: сборная России расслабилась в конце игры с новозеландцами, но контролировала матчСпорт 17 июня, 21:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЙОШКАР-ОЛА, 17 июня. /ТАСС/. Координатор регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Альберт Федоров представил в ЦИК Марий Эл документы о выдвижении кандидатом на должность главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Марий Эл.
"Кандидатом на должность главы Республики Марий Эл стал координатор Марийского регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров. 17 июня 2017 года он представил в ЦИК Марий Эл документы о выдвижении кандидатом на должность главы Республики Марий Эл Марийским региональным отделением ЛДПР", - говорится в сообщении.
Рабочая группа регионального ЦИК проверила документы и выдала письменную справку, подтверждающую получение бумаг.
В Единый день голосования - 10 сентября 2017 года - в Марий Эл пройдут досрочные выборы главы региона и дополнительные выборы депутатов республиканского парламента шестого созыва.