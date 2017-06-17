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Кандидат от ЛДПР подал документы о выдвижении на выборы главы Марий Эл

Политика
17 июня, 21:45 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 17, июня. /ТАСС

Координатор Марийского регионального отделения партии Альберт Федоров подал в ЦИК необходимые документы

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ЙОШКАР-ОЛА, 17 июня. /ТАСС/. Координатор регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Альберт Федоров представил в ЦИК Марий Эл документы о выдвижении кандидатом на должность главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Марий Эл.

"Кандидатом на должность главы Республики Марий Эл стал координатор Марийского регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров. 17 июня 2017 года он представил в ЦИК Марий Эл документы о выдвижении кандидатом на должность главы Республики Марий Эл Марийским региональным отделением ЛДПР", - говорится в сообщении.

Рабочая группа регионального ЦИК проверила документы и выдала письменную справку, подтверждающую получение бумаг.

В Единый день голосования - 10 сентября 2017 года - в Марий Эл пройдут досрочные выборы главы региона и дополнительные выборы депутатов республиканского парламента шестого созыва.

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