Главы МИД РФ и Китая проведут встречу в Пекине в ближайшие часы

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Пекине проведет встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"Лавров сегодня встретится с главой МИД Китая Ван И", - сказал собеседник.

Лавров прибыл в Пекин для участия во встрече министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Главы МИД "пятерки" обменяются взглядами относительно вопросов международной повестки дня, в том числе о ситуации в Сирии и Афганистане.