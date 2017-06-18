Главы МИД РФ и Китая проведут встречу в Пекине в ближайшие часы

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ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Пекине проведет встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.
"Лавров сегодня встретится с главой МИД Китая Ван И", - сказал собеседник.
Лавров прибыл в Пекин для участия во встрече министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Главы МИД "пятерки" обменяются взглядами относительно вопросов международной повестки дня, в том числе о ситуации в Сирии и Афганистане.