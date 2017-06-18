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МИД РФ: новая линия США в отношении Кубы является возвратом к холодной войне

Политика
18 июня, 12:18 дата обновления: 18 июня, 12:31 UTC+3

Так в российском внешнеполитическом ведомстве оценили решение Дональда Трампа об отмене односторонних шагов предыдущей администрации по нормализации отношений с Кубой

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новая линия американской администрации в отношении Кубы является возвратом к холодной войне. Такую оценку дали в МИД РФ объявленному президентом США Дональном Трампом решению об отмене односторонних шагов предыдущей администрации по нормализации отношений с Кубой.

"Объявленная президентом США новая линия в отношении Кубы возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле холодной войны, - отмечается в комментарии российского МИД. - Подобный подход характеризовал отношение США к Кубе на протяжении десятилетий".

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"Когда прежняя администрация в Вашингтоне внесла существенные изменения в курс, проводившийся в отношении острова, мы не без оснований полагали, что это стало не столько проявлением доброй воли отдельных политиков, сколько отражением провала политики диктата и санкций против этого небольшого и свободолюбивого государства... Теперь выясняется, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован", - отметили в МИД РФ

В ведомстве считают, что история последних пяти десятилетий доказала бесперспективность высокомерного стиля в диалоге с Кубой. Россия выступает против эмбарго, блокад и санкций в отношении этой страны и подчеркивает непоколебимую солидарность с островом.

В МИД РФ призвали администрацию Трампа прислушаться к итогам голосования по антиблокадной резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которая подтверждает позицию мирового сообщества по Кубе.

В пятницу Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы, обвинив правительство Рауля Кастро в поставках оружия КНДР и нагнетании напряженности в Венесуэле. Выступая в Майами (штат Флорида), где проживает многочисленная кубинская диаспора, американский лидер призвал правительство Кубы сесть за стол переговоров, чтобы прийти к соглашению, которое отвечало бы интересам и Вашингтона, и Гаваны.

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