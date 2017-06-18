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ЕР не предложила кандидата на довыборы в Госдуму в Брянске, не желая "отката назад"

Политика
18 июня, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов обратил внимание, что численный состав фракции партии в Госдуме позволяет партии пойти на такое решение

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов пояснил, почему партия отказалась выдвигать своего кандидата на довыборы в Госдуму по 77-му Брянскому одномандатному округу. Мандат депутата по этому округу оказался вакантным в связи с тем, что получивший его на думских выборах в сентябре 2016 года Владимир Жутенков добровольно отказался от депутатских полномочий.

Полномочия Жутенкова Госдума прекратила 9 июня, а праймериз, на которых "Единая Россия" определяла своих кандидатов на сентябрьские выборы, прошли еще 28 мая. Таким образом, выбрать кандидата на эти довыборы партия могла по результатам процедуры закрытых праймериз, когда по кандидатурам голосуют члены партийной структуры.

Однако 16 июня стало известно, что партия отказывается от проведения в округе предварительного голосования и от выдвижения своего кандидата в нем на довыборы в Госдуму.

"Мы могли бы пойти по процедуре чисто внутрипартийного голосования, но оно было бы не определяющим волю наших граждан, откатом назад", - пояснил Неверов на заседании Генсовета партии. "Потому что на выдвижение кандидата было всего три дня, в голосовании приняло бы участие всего 50 выборщиков", - добавил он.

По словам Неверова, были проведены консультации по этому вопросу с региональным отделением, председателем партии, премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. По результатам было решено не выдвигать кандидата "Единой России" в этом округе.

Секретарь Генсовета единороссов обратил внимание, что численный состав фракции партии в Госдуме (на данный момент 343 мандата, гарантирующих устойчивое конституционное большинство) позволяет партии пойти на такое решение.

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Неверов, Сергей Иванович
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