Единороссы ставят перед собой задачу провести выборы в сентябре на принципах легитимности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" видит своей задачей на предстоящие сентябрьские выборы формирование большинства в выборных органах власти на основании принципов конкурентности, открытости и легитимности.

"Наша ключевая задача - достойно пройти эти выборы в соответствии с теми принципами, которые были сформированы ранее: конкурентность, открытость, легитимность", - заявил секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, выступая на заседании Генсовета, где подводятся итоги предварительного голосования по отбору кандидатов партии на сентябрьские региональные и муниципальные выборы.

По его словам, у партии "нет задачи получить конкретный результат, выражающийся в числовом значении". "Но есть задача сформировать большинство, которое позволит нам реализовать курс президента, позволит реализовать программу, с которой партия шла на выборы", - указал Неверов, напомнив, что "в основе этой программы - наказы людей". "И именно они ставят главную оценку нашей работе на избирательных участках", - констатировал он.

На необходимость для партийцев находиться в постоянном контакте с гражданами обратил внимание в своем приветствии Генсовету председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его обращение зачитал Неверов.

Медведев поздравил единороссов с "отличным результатом", который показала партия на предварительном голосовании. "Вы проделали большую и очень важную работу в регионах, главное - дали возможность каждому человеку принять активное участие в предварительных выборах, формировать списки тех, кто достоин представлять их интересы", - обратил внимание председатель партии. По его словам, кандидаты от партии, которые смогли заинтересовать людей, получили уверенную поддержу в условиях конкуренции и доказали, что готовы к сентябрьским выборам. "Уверен, что мы собрали сильную команду, которая достойно выступит на едином дне голосования", - подчеркнул Медведев.

Он также призвал членов Генсовета "находиться в постоянном контакте с людьми, рассказывать о проделанной работе, подходе бюджетному процессу, реализацию партийных проектов, вести мониторинг реализации партийной программы".

Предварительное голосование

28 мая "Единая Россия" определяла кандидатов на выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года. По итогам прошедших праймериз будут названы кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести субъектов РФ (Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областей), 11 городских дум административных центров регионов (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), а также главы Якутска. Помимо этого, будет назван кандидат "Единой России" на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу Ленинградской области: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы 6-го созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

В предварительном голосовании принимали участие более 2,2 тыс. кандидата, как членов "Единой России", так и беспартийных (порядка 1,1 тыс. человек, или около 40%). По словам Неверова, конкурс составлял 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов.

Сентябрьские выборы

В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы выборы депутатов заксобраний шести регионов, также пройдут выборы глав ряда субъектов РФ; кроме того, будут избираться 11 городских дум административных центров ряда регионов, мэр Якутска. Помимо этого, предстоят довыборы депутатов Госдумы по 112-му Кингисеппскому и 77-му Брянскому одномандатным округам.

Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания стартовать в конце этого года.