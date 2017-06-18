Лавров: между Россией и Китаем установились многогранные стратегические отношения

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Россия и Китай поддерживают постоянный диалог по всем аспектам двусторонних стратегических отношений. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.

"Все аспекты наших многогранных стратегических отношений охвачены постоянным диалогом, - сказал российский дипломат. - Сегодня хорошая возможность посмотреть на состояние двусторонних связей, на то, как выполняются договоренности, достигнутые нашими руководителями и, конечно же, подготовиться к завтрашнему заседанию министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка)".

Лавров указал, что контакты между Россией и Китаем на различных уровнях проходят очень интенсивно. "В прошлом месяце вы были в Москве, потом мы встречались совсем недавно в Астане. Наши руководители также поддерживают весьма и весьма регулярные и насыщенные отношения", - продолжил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что столь активное взаимодействие необходимо в сегодняшнем мире. "Как Вы совершенно справедливо отметили, обстановка в мире требует постоянного внимания, она неустойчивая и во многом непредсказуемая, - обратился Лавров к Ван И. - И нам, конечно, очень важно делать все, чтобы основы международного права, Устав ООН оставались главными инструментами выстраивания отношений между странами и народами".

Лавров прибыл в воскресенье в Пекин для участия во встрече министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Главы МИД "пятерки" обменяются взглядами относительно вопросов международной повестки дня, в том числе о ситуации в Сирии и Афганистане.