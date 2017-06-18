Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: между Россией и Китаем установились многогранные стратегические отношения

Политика
18 июня, 13:34 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, июня. /ТАСС

Российский министр указал, что контакты между РФ и КНР на различных уровнях проходят очень интенсивно

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Россия и Китай поддерживают постоянный диалог по всем аспектам двусторонних стратегических отношений. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.

"Все аспекты наших многогранных стратегических отношений охвачены постоянным диалогом, - сказал российский дипломат. - Сегодня хорошая возможность посмотреть на состояние двусторонних связей, на то, как выполняются договоренности, достигнутые нашими руководителями и, конечно же, подготовиться к завтрашнему заседанию министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка)".

Лавров указал, что контакты между Россией и Китаем на различных уровнях проходят очень интенсивно. "В прошлом месяце вы были в Москве, потом мы встречались совсем недавно в Астане. Наши руководители также поддерживают весьма и весьма регулярные и насыщенные отношения", - продолжил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что столь активное взаимодействие необходимо в сегодняшнем мире. "Как Вы совершенно справедливо отметили, обстановка в мире требует постоянного внимания, она неустойчивая и во многом непредсказуемая, - обратился Лавров к Ван И. - И нам, конечно, очень важно делать все, чтобы основы международного права, Устав ООН оставались главными инструментами выстраивания отношений между странами и народами".

Лавров прибыл в воскресенье в Пекин для участия во встрече министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Главы МИД "пятерки" обменяются взглядами относительно вопросов международной повестки дня, в том числе о ситуации в Сирии и Афганистане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ван И Лавров, Сергей Викторович
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Промоутер: после поражения от Уорда Ковалеву нужно задуматься о завершении карьеры
2
"Марш равенства" ЛГБТ в Киеве собрал вдвое меньше участников, чем планировали организаторы
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Путин признался, что "ничего революционного" в ходе "Прямой линии" не узнал
5
Обнаружены тела моряков, пропавших после инцидента с эсминцем ВМС США Fitzgerald
6
Подмосковный омбудсмен исключает употребление алкоголя мальчиком, погибшим в Балашихе
7
Трое полицейских пострадали в ДТП в Москве во время преследования нарушителя
Темы дня
Загрузка...
Реклама