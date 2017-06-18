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Васильев предостерег единороссов от участия в лоббизме в Госдуме

Политика
18 июня, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Руководитель парламентской фракции партии подчеркнул, что все выделяемые из бюджета средства в полном объеме распределяются на решение тех вопросов, на которые они были заложены

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев предостерег однопартийцев от участия в отраслевом лоббизме в Госдуме, заверив, что все выделяемые из бюджета средства в полном объеме распределяются на решение тех вопросов, на которые они были заложены.

"Мы сами противники лоббизма, отраслевого лоббизма. Мы с этим постоянно спорим, нас поддерживает председатель правительства", - сказал он на заседании президиума Генсовета партии.

Васильев отметил, что в Госдуме существует практика, когда после принятия решений по выделению денег из бюджета на решение определенных вопросов некоторые депутаты, в том числе и от фракции "Единая Россия", продолжают просить выделить дополнительные средства. "Мы вместе работаем в комитетах, во фракциях с представителями правительства, разрабатываем параметры, принимаем непростые решения, а после принятия решений появляются, к сожалению, и у нас тоже, некоторые депутаты, которые не могут, видимо, отказать отраслевому ведомству, которые говорят: "Давайте еще?", - рассказал руководитель фракции "Единая Россия".

"Вы знаете, все распределяется, ничего не остается, но все, что распределено, это распределено всеми вместе", - заверил парламентарий. "И если мы выделили на темы определенную сумму, за которую мы все проголосовали, то не надо больше ходить и просить, нет других денег", - призвал глава думских единороссов.

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Персоны
Васильев, Владимир Викторович
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Россия
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