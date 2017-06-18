Васильев предостерег единороссов от участия в лоббизме в Госдуме

Крупнейшие в мире лесные пожары по числу человеческих жертв. ДосьеБиографии и справки 18 июня, 13:56
Гинер: оценивать работу Гончаренко в ФК ЦСКА нужно по итогам двух-трех сезоновСпорт 18 июня, 13:42
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-ЙоркеОбщество 18 июня, 13:38
Серебряный призер ЧМ-2015 барьерист Кудрявцев откроет сезон июльским Кубком России в ЕриноСпорт 18 июня, 13:08
Гости Кубка конфедераций в Сочи смогут посетить более 30 туробъектовСпорт 18 июня, 12:55
Ле Пен проголосовала на парламентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 18 июня, 12:55
Заезд на "драконе" и восторг британца: журналисты познакомились со спортобъектами КазаниСпорт 18 июня, 12:49
Путин признался, что "ничего революционного" в ходе "Прямой линии" не узналПолитика 18 июня, 12:40
Мутко: окончательный календарь РФПЛ на сезон-2017/18 будет составлен после 20 июняСпорт 18 июня, 12:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев предостерег однопартийцев от участия в отраслевом лоббизме в Госдуме, заверив, что все выделяемые из бюджета средства в полном объеме распределяются на решение тех вопросов, на которые они были заложены.
"Мы сами противники лоббизма, отраслевого лоббизма. Мы с этим постоянно спорим, нас поддерживает председатель правительства", - сказал он на заседании президиума Генсовета партии.
Васильев отметил, что в Госдуме существует практика, когда после принятия решений по выделению денег из бюджета на решение определенных вопросов некоторые депутаты, в том числе и от фракции "Единая Россия", продолжают просить выделить дополнительные средства. "Мы вместе работаем в комитетах, во фракциях с представителями правительства, разрабатываем параметры, принимаем непростые решения, а после принятия решений появляются, к сожалению, и у нас тоже, некоторые депутаты, которые не могут, видимо, отказать отраслевому ведомству, которые говорят: "Давайте еще?", - рассказал руководитель фракции "Единая Россия".
"Вы знаете, все распределяется, ничего не остается, но все, что распределено, это распределено всеми вместе", - заверил парламентарий. "И если мы выделили на темы определенную сумму, за которую мы все проголосовали, то не надо больше ходить и просить, нет других денег", - призвал глава думских единороссов.