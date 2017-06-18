Неверов назвал "пустыми словами" критику оппонентов "Единой России" в монополизме

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов назвал "пустыми словами" заявления оппонентов о политическом монополизме партии.

"В какой стране мира, где есть (в парламенте) конституционное большинство одной партии, половина постов занято представителями других политических партий?! Где можно представить, чтобы контролирующие структуры возглавляли представители других партий?!" - задал он риторические вопросы, выступая на заседании Генсовета "Единой России", где обсуждаются итоги предварительного голосования по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. "Когда нас начинают критиковать политические оппоненты за монополизм, - это все пустые слова, в руках других политических партий множество важнейших контрольных функций", - указал Неверов, перечислив ряд должностей, которые занимают представители оппозиции или беспартийные.

Со своей стороны он также подверг критике заявления политических оппонентов "Единой России", в частности, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, выступающего за "тотальный контроль", председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, предлагающего "все национализировать, вернуться к системе колхозов". Что касается "Справедливой России", которая "любит говорить о своих профессионалах", то секретарь Генсовета единороссов обратил внимание на "печальные итоги" руководства Забайкальским краем его экс- главой справороссом Константином Ильковским.

Неверов также сравнил опыт политического развития России с опытом других стран. "Путь России - это ее собственный путь, и в этом смысле президент Владимир Путин реализует уникальную модель: когда можно все всем, можно критиковать, ругать", - заявил он, отметив, что "все это происходит в условиях жесточайшего давления на страну".

Неверов подчеркнул, что ключевой целью современной России является "развитие и подъем экономики". "И сейчас решить ее может только (президент РФ) Владимир Путин, и "Единая Россия" как партия Путина есть и останется опорой, теми людьми, которые должны сделать все, чтобы реализовать этот путь", - заключил секретарь Генсовета единороссов.