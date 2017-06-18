Неверов призвал бороться с "детьми лейтенанта Шмидта", приписывающими себе проекты ЕР

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов призвал партийцев в регионах разоблачать "детей лейтенанта Шмидта", которые пытаются приписать себе реализацию социальных проектов единороссов.

Выступая на заседании Генсовета партии, Неверов заявил, что выявлены территории, где представители других партий публично заявляют о том, что именно они реализуют эти проекты. "У нас есть регионы, где представители других партий называют себя координаторами того или другого проекта, который эффективно реализуется на этой территории", - сказал он.

В этой связи секретарь Генсовета единороссов напомнил, что "никто, кроме "Единой России", не голосовал за бюджет, а эти все проекты предусмотрены именно бюджетом и финансируются именно благодаря тому, что "Единая Россия" приняла бюджет". "Поэтому просьба внимательно посмотреть, и этих детей лейтенанта Шмидта развенчивать и говорить: "Слушай, ты не голосовал за бюджет, как ты можешь называть себя координатором проекта", - обратился Неверов к однопартийцам.

Он объясняет такое внимание представителей других партий к проектам "Единой России" их эффективностью. "Люди сегодня видят, что пришли во дворы, начинают что-то делать, ремонтируют детские площадки, спортивные залы в сельских школах, дома культуры. Вот эти шарлатаны и начинают приклеиваться", - заявил представитель руководства "Единой России".

Со своей стороны, заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина сообщила, что в конце 2017 года пройдет партийный форум, на котором будет обсуждаться реализация партийных проектов.

Сейчас "Единая Россия" в общей сложности реализует 25 партийных проектов, шесть из которых, в том числе "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Парки малых городов", были начаты в феврале этого года.