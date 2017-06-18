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ПАРНАС выдвинет Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

Политика
18 июня, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Выборы главы региона назначены на 10 сентября 2017 года

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Евгений Ройзман

Евгений Ройзман

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Региональное отделение ПАРНАС Свердловской области выдвинет мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на пост губернатора Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил лидер партии ПАРНАС Михаил Касяьнов.

"Сейчас собираются члены регионального отделения (на собрание), чтобы выдвинуть Евгения Ройзмана кандидатом на пост губернатора области", - сказал он.

Касьянов добавил, что сам Ройзман намерен принять участие в собрании. "Нам важно, чтобы его выдвижение прошло юридически корректно, а на следующей неделе Ройзман определится, от нас он пойдет на выборы или от "Яблока", - сказал Касяьнов, отвечая на вопрос ТАСС, согласен ли Ройзман на выдвижение от ПАРНАС, поскольку ранее планировал баллотироваться от "Яблока".

Накануне региональное отделение "Яблока" не смогло выбрать кандидата на выборы главы региона из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. Глава отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из "Яблока" и покинули конференцию. Основатель "Яблока" и глава ее федерального политкомитета Григорий Явлинский сообщил, что Ройзман будет выдвинут 19 июня в Москве федеральным бюро партии.

Выборы главы региона назначены на 10 сентября 2017 года. Участвовать в них могут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. Для допуска к предвыборной гонке кандидатам необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Каждый претендент должен предоставить не менее 126 и не более 132 подписей.

Ранее свердловский избирком принял документы от шести кандидатов на пост главы Свердловской области - врио губернатора региона Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата Екатеринбургской гордумы Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР) и депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева ("Зеленые").

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