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Михаил Черников назначен главой ГИБДД

Политика
18 июня, 16:38 дата обновления: 18 июня, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

С февраля 2015 года генерал занимал должность начальника ГУ МВД по Хабаровскому краю

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Михаил Черников

Михаил Черников

© Пресс-служба губернатора Хабаровского края/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генерал-майор полиции Михаил Черников назначен начальником ГИБДД РФ. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

До этого Черников с февраля 2015 года занимал должность начальника ГУ МВД по Хабаровскому краю.

Ранее Владимир Путин освободил от должности главу Госавтоинспекции России 62-летнего генерал-лейтенанта Виктора Нилова. Соответствующий указ был опубликован 29 марта. Нилов возглавлял ГИБДД с 2011 года.

Михаил Черников родился в городе Ачинске Красноярского края. Окончил Красноярский инженерно-строительный институт, в 2003 году - Красноярский государственный университет по специальности "Юрист". В 1995 году начал службу в органах внутренних дел в должности госавтоинспектора дорожного надзора отдела Госавтоинспекции Управления внутренних дел Ачинска. 5 февраля 2015 года указом президента России он был назначен начальником управления МВД РФ по Хабаровскому краю.

Черников женат, у него двое сыновей. 

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Источник: Нилов освобожден от должности после проведенной в ГИБДД проверки

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