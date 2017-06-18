Михаил Черников назначен главой ГИБДД

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генерал-майор полиции Михаил Черников назначен начальником ГИБДД РФ. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

До этого Черников с февраля 2015 года занимал должность начальника ГУ МВД по Хабаровскому краю.

Ранее Владимир Путин освободил от должности главу Госавтоинспекции России 62-летнего генерал-лейтенанта Виктора Нилова. Соответствующий указ был опубликован 29 марта. Нилов возглавлял ГИБДД с 2011 года.

Михаил Черников родился в городе Ачинске Красноярского края. Окончил Красноярский инженерно-строительный институт, в 2003 году - Красноярский государственный университет по специальности "Юрист". В 1995 году начал службу в органах внутренних дел в должности госавтоинспектора дорожного надзора отдела Госавтоинспекции Управления внутренних дел Ачинска. 5 февраля 2015 года указом президента России он был назначен начальником управления МВД РФ по Хабаровскому краю.

Черников женат, у него двое сыновей.