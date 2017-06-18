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Новым главой МВД Карачаево-Черкесии назначен полковник Игорь Трифонов

Политика
18 июня, 20:37 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 18, июня. /ТАСС

Игорь Трифонов сменит Казимира Боташева, занимавшего эту должность с июня 2013 года

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ЧЕРКЕССК, 18 июня. /ТАСС/. Полковник полиции Игорь Трифонов назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в указе президента России, опубликованном в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить полковника полиции Трифонов Игоря Юрьевича министром внутренних дел по Карачаево-черкесской Республике", - говорится в документе.

На этом посту Трифонов, до назначения занимавший должность начальника управления МВД России по Екатеринбургу, сменит Казимира Боташева.

Боташев, возглавлявший МВД по Карачаево-Черкесии с июня 2013 года, был освобожден от занимаемой должности в феврале 2017 года, а в апреле назначен начальником разведывательного управления Национальной гвардии РФ - заместителем начальника главного штаба войск Нацгвардии. Ему также было присвоено воинское звание генерал-майора.

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