ЛДПР выдвинула депутата Госдумы Шерина на губернаторские выборы в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин выдвинут на участие в выборах губернатора Рязанской области от Либерально-демократической партии России (ЛДПР), такое решение было принято по итогам конференции регионального отделения политического объединения в воскресенье.

"Коллеги выдвинули мою кандидатуру на основании представления высшего совета ЛДПР. Моя программа называется "Вперед, Рязань!" и включает более 10 позиций, основные из которых связаны с административной реформой региона, а также направлены на создание условий для привлечения инвестиций и развития экономики", - сообщил ТАСС Шерин.

Шерин уже участвовал в губернаторских выборах в Рязанской области в 2012 году, тогда он занял третье место по количеству голосов.

Ранее для участия в выборах губернатора Рязанской области были выдвинуты временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов ("Единая Россия"), депутат Рязанской областной думы Сергей Пупков ("Справедливая Россия"), представитель от КПРФ Андрей Любимов (сын бывшего губернатора) и руководитель регионального отделения Партии роста Александра Перехватова.

Любимов был назначен врио губернатора области 14 февраля, после того как бывший глава региона Олег Ковалев подал в отставку. Выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября 2017 года.