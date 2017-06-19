Общественная палата шестого созыва соберется на первое заседание

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) шестого созыва соберется в понедельник, 19 июня, на свое первое пленарное заседание. На нем будут сформирована структура палаты и избраны ее руководящие органы.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели - помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти. В состав ОП входят 168 человек.

Повестка заседания

"Повестка первого пленарного заседания включает избрание секретаря, почетного секретаря, первого заместителя и заместителей, а также утверждение перечня комиссий и избрание их председателей", - сообщили ТАСС в пресс-службе ОП.

По традиции, первое пленарное заседание откроет старейший член палаты, после этого в ходе открытого голосования будет избран председательствующий на первой "пленарке".

Затем членам палаты предстоит определить порядок избрания руководителя ОП - ее секретаря. Он может быть избран открытым или тайным голосованием. Член ОП будет считаться избранным в качестве секретаря, если получит поддержку более половины своих коллег, пояснили в пресс- службе палаты.

Кандидатуры на пост секретаря накануне первого пленарного заседания определяет так называемый Совет старейшин, в который входят девять членов палаты нового созыва. Заседание этого совета прошло 17 июня. Как сообщил ТАСС член совета Игорь Шпектор, "старейшины" рекомендовали в качестве секретаря ОП журналиста Валерия Фадеева, а в качестве почетного секретаря - академика Евгения Велихова, руководившего первыми созывами ОП.

Секретарями Общественной палаты предыдущего, пятого, созыва были Александр Бречалов и Вячеслав Бочаров. Бречалов находился на этом посту до апреля 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Удмуртии. После ухода Бречалова бразды правления палатой взял первый замсекретаря Бочаров.

Также на первом пленарном заседании будут сформированы комиссии Общественной палаты. "В Общественной палате предыдущего состава было 18 комиссий. Однако предполагается, что структура палаты, то есть количество комиссий и направления их деятельности, может претерпеть существенные изменения", - заявили в пресс-службе. Наименования комиссий и направления их деятельности также предложит Совет старейшин.

На следующий день после первого пленарного заседания для новых членов ОП пройдут обучающие семинары, рассказал ТАСС Бочаров. На этих семинарах будет идти речь о "правах, обязанностях и возможностях" членов ОП, уточнил он.

Формирование Общественной палаты

За время существования ОП порядок ее формирования несколько раз менялся.

Новый состав палаты формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента России, 84 - делегированы общественными палатами субъектов РФ (свою кандидатуру пока не выдвинула палата Севастополя), еще 43 были отобраны членами палаты действующего и нового составов из 403 кандидатов от некоммерческих организаций путем голосования по 14 направлениям общественной деятельности.

Формирование нового состава ОП началось 20 марта, когда был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о формировании первой части палаты из 40 человек. В ее обновленный состав по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин.

23 марта закончился второй этап формирования Общественной палаты России, в ее состав были делегированы представители региональных общественных палат.

Завершился процесс формирования нового состава ОП 6 июня, когда в результате голосования по кандидатам по 14 направлениям общественной деятельности была сформирована третья ее часть.

В целом, согласно статистике, состав палаты обновился на 65%, выросла доля женщин: в прежнем составе их насчитывалось 25%, в новом - 33%.