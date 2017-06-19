Колонна с российской гуманитарной помощью доставила в Хомс продукты питания и медикаменты

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ХОМС /Сирия/, 19 июня. /ТАСС/. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии привезли в клинику освобожденного Хомса продукты и медикаменты.
"В настоящее время в Хомсе проживают более миллиона человек, но клиника аль Басель пока единственная, где горожане могут получить бесплатную квалифицированную помощь - поддержка этим медикам и пациентам необходима в первую очередь", - сказал журналистам офицер Центра примирения Александр Воронцов.
Автомобили с гуманитарной помощью остановились во дворе клиники, здесь же была организована выдача 300 продуктовых пакетов с рисом, мукой, сахаром, консервами, чаем и крупой для пациентов и медперсонала, коробки с лекарственными препаратами переданы провизорам клиники.
По словам Воронцова, гуманитарные конвои будут прибывать в город несколько раз в неделю. В этот раз с российской колонной приехали и военные врачи, которые незамедлительно стали помогать своим сирийским коллегам.
Педиатр клиники аль Басель Наталья Поликарпова, приехавшая из России в Хомс с мужем-сирийцем более 20 лет назад, также получила продуктовый пакет. "Только сейчас, после окончания четырехлетней оккупации террористами, жители провинции могут получить в Хомсе квалифицированную медпомощь - нагрузка на персонал запредельная. Ведь боевики заставляли врачей лечить только своих бойцов и не допускали к медикам горожан", - сказала Поликарпова.
Она отметила, что цены на продукты питания за годы войны в Сирии выросли более чем в 10 раз. "Гуманитарную помощь, которую доставил российский Центр примирения сторон, люди будут экономно использовать несколько месяцев, а лекарства помогут сотням пациентов", - добавила Поликарпова.