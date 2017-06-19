Лавров: любые действия "на земле" в Сирии должны согласовываться с Дамаском

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Все страны должны уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, согласовывать любые действия "на земле" с Дамаском. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи глав МИД стран БРИКС.

"Что касается происходящего "на земле" в САР, мы исходим из того, что необходимо в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность в Сирии, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и в других документах ООН, - указал министр. - Поэтому любые действия "на земле", а там много участников, в том числе участников, которые осуществляют военные действия, должны согласовываться с Дамаском".

"Именно так поступаем мы вместе с Турцией и Ираном, когда продвигаем астанинский процесс, - отметил глава МИД РФ. - Все свои инициативы, предложения мы согласовываем с позицией сирийского правительства".

"Исходим из того, что все должны действовать также, тем более когда речь идет о занятии каких-то территорий в Сирии, в том числе территорий, которые могут вызывать вопросы с точки зрения истинных замыслов тех, кто такие захваты осуществляет, - подчеркнул Лавров. - Мы призываем Соединенные Штаты и всех других, кто имеет свои силы или своих советников "на земле" (в Сирии), обеспечивать скоординированность в нашей работе".

По его словам, зоны деэскалации являются одним из возможных вариантов совместного продвижения вперед. "Приглашаю всех избегать односторонних действий, уважать суверенитет Сирии и подключиться к нашей общей работе, которая согласована с правительством САР", - добавил министр.

По словам Лаврова, Москва призывает Вашингтон обеспечить скоординированность в работе по Сирии и уважать суверенитет страны.

"Мы призываем Соединенные Штаты и всех других, кто имеет свои силы или своих советников "на земле" (в Сирии), обеспечивать скоординированность в нашей работе, - сказал министр. - Зоны деэскалации являются одним из возможных вариантов совместного продвижения вперед".

"Приглашаю всех избегать односторонних действий, уважать суверенитет Сирии и подключиться к нашей общей работе, которая согласована с правительством САР", - добавил Лавров.

Очередная встреча по Сирии в Астане

По словам Лаврова, очередная встреча в Астане по урегулированию сирийского кризиса состоится 10 июля, в ней примет участие спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его словам, все страны БРИКС заинтересованы в выполнении резолюции СБ ООН 2254. "Мы сегодня услышали - и признательны за это - высокие оценки от наших коллег и друзей тех усилий, которые РФ принимает в том числе вместе с Турцией и Ираном в рамках "астанинского процесса", - сказал Лавров.

"Очередная встреча в Астане состоится 10 июля. В ней будет участвовать и специальный представитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, - подчеркнул министр. - Именно на этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров, модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру".

Лавров напомнил о том, что в меморандуме, принятом по итогам встречи в Астане 4 мая, содержалось положение о том, что страны-гаранты (РФ, Турция, Иран) будут приветствовать подключение к этому процессу третьих стран. "Когда будут ясны конкретные параметры, мы будем готовы рассмотреть предложения от других стран, которые будут заинтересованы внести вклад в реализацию этой инициативы", - отметил глава российского дипведомства.

Потенциал сотрудничества стран БРИКС в борьбе с терроризмом

Как отметил министр, потенциал сотрудничества стран БРИКС по повышению эффективности в борьбе с терроризмом весьма существенен.

"В объединении (БРИКС) существует и функционирует рабочая группа по противодействию терроризму, - отметил Лавров. - Она провела два заседания, и ее потенциал весьма и весьма существенен".

По его словам, эту работу необходимо проводить в межведомственном формате. "У нас общее мнение о том, чтобы в ней участвовали внешнеполитические ведомства и правоохранительные структуры, которые обеспечивают борьбу с терроризмом, предотвращение террористических актов, обмен соответствующей информацией, - пояснил глава МИД РФ. - Понятно, что впятером решить проблему глобального терроризма невозможно, поэтому мы все исходим из необходимости гораздо более широких усилий".

В связи с этим министр напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина сформировать универсальный антитеррористический фронт. "Эта инициатива сохраняет свою актуальность, - подчеркнул Лавров. - Надеюсь, что последнее решение Генеральной Ассамблеи ООН на основе предложения генерального секретаря Антониу Гутерриша о создании офиса специального координатора всех ооновских программ по борьбе с терроризмом будет способствовать продвижению в этом направлении. Россия будет активно в этой работе участвовать".