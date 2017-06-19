Лавров и Ван И договорились углубить координацию в мировых делах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И договорились укрепить координацию двух стран в мировых делах. Об этом сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи министров в Пекине на полях контактов по линии БРИКС.

"Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным двусторонним вопросам, а также по ряду насущных тем международной повестки дня, - отметили во внешнеполитическом ведомстве. - Подтверждена высокая оценка уровня российско-китайских отношений, отмечена важность дальнейшего углубления взаимной координации в глобальных и региональных делах".