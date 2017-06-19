Путин подписал закон о продлении сроков подготовки генпланов в Подмосковье

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий сроки подготовки генеральных планов и правил землепользования и застройки на территории Московской области с 1 июля до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Федеральным законом продлевается с 1 июля 2017 года до 31 декабря 2017 года срок действия норм градостроительного и земельного законодательства, и, предусматривающих для Московской области, а также в некоторых случаях для муниципальных образований, расположенных на территориях иных субъектов Российской Федерации, возможность осуществления градостроительной деятельности при отсутствии утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования", - говорится в сообщении.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 9 июня и одобрен Советом Федерации 14 июня 2017 года.