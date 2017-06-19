Путин назначил Алексея Ерхова послом РФ в Турции

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике", - говорится в тексте указа.
Ерхов до последнего времени возглавлял департамент "Ситуационно-кризисный центр" МИД РФ.
Прежний чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", расследование проводят и правоохранительные органы Турции. Турецкая полиция в начале 2017 года задержала нескольких подозреваемых в причастности к этому преступлению, а в марте арестовала россиянку, которая могла быть связана с убийцей. В июне стало известно, что Карлов был убит по приказу сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). По данным прокуратуры Анкары, исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе ФЕТО. Кроме того, следователи установили, что Алтынташ встречался с одним из фетхуллахистов в пятизвездочном отеле на Кипре, где и получил инструкции, как убить посла РФ.