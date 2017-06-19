МИД РФ предлагает выработать в ОБСЕ четкое определение понятия "фейковые новости"

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Четкое определение и методологию понятия "фейковые новости" необходимо выработать на площадке ОБСЕ и других международных организаций. Такое мнение выразил в понедельник представитель департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич, выступая на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности".

"Полагаю, нам всем придется хорошо поработать как в рамках ОБСЕ, так и на прочих международных площадках, чтобы понять, с чем мы имеем дело, и дать общий ответ на эти вызовы, угрожающие репутации СМИ", - подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание на участившиеся попытки оперировать понятием "фейковые новости", обвиняя ту или иную страну в использовании недостоверной информации. "Но никто из нас толком не попытался определить - что такое fake news, как они отличаются от false information или desinformation? - обратился Буякевич к участникам конференции. - Нет четких критериев определения и методологии этого понятия".

Директор Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Фране Мароевич заявил на конференции, что средства массовой информации и профессиональные журналисты должны помогать формировать ясную картину и помочь людям принимать сознательные решения во время конфликтов.

"Людям нужны СМИ, чтобы принимать сознательные решения, опираясь на факты, собранные профессиональными журналистами. В отсутствие надежной информации население может стать жертвой дезинформации и пропаганды. Ничто так не распространяется во время конфликтов, как выдуманные новости, а страх порождает самые безумные слухи", - сказал Мароевич.

По его словам, позиция каждой из сторон конфликта нередко искажается и демонизируется во время кризисов. "Это не приближает конфликты к миру и не отвечает интересам населения", - подчеркнул он.

"ОБСЕ сегодня на переднем крае решения кризиса на Украине, и Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ тесно работает с международными партнерами, в особенности с Союзом журналистов России и Национальным союзом журналистов Украины. Журналисты двух стран работают под девизом "Две страны, одна профессия", - отметил Мароевич.

В настоящее время в ОБСЕ отсутствует представитель по вопросам свободы СМИ. Полномочия Дуньи Миятович истекли 11 марта, и страны - участницы ОБСЕ пока не смогли согласовать единую позицию по кандидатуре нового представителя.

Конференция, посвященная вопросам работы СМИ в условиях вооруженных конфликтов, а также угрозам дезинформации и пропаганды, проходит на площадке ОБСЕ в Вене 19-20 июня. Российское агентство ТАСС на конференции представляет первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Участники двухдневной конференции ОБСЕ обсуждают и высказывают рекомендации, касающиеся вопросов при освещении конфликтов и войн, безопасности журналистов и безнаказанности за преступления против работников средств массовой информации, возможности доступа к информации в зонах конфликтов, противодействие дезинформации, пропаганде и распространению ложных новостей. Основное внимание уделено кризису на Украине.