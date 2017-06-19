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Число уволенных в связи с утратой доверия чиновников в РФ за 6 лет возросло в четыре раза

Политика
19 июня, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Представитель Генпрокуратуры отметил, что изначально на момент введения этой нормы в законодательство о противодействии коррупции работодатели крайне неохотно применяли данную меру

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Количество госслужащих, уволенных в России в связи с утратой доверия, увеличилось более чем в 4 раза с момента принятия этой меры законодательством в 2011 году. Об этом сообщил на пресс-конференции врио замначальника Управления надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов.

"Изначально на момент становления этого института, введения этой нормы в законодательство о противодействии коррупции (увольнение в связи с утратой доверия - прим. ТАСС) работодатели крайне неохотно применяли данную меру и в год насчитывались десятки, менее сотни привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц по данному основанию. В 2015 году было привлечено порядка 130 лиц в связи с утратой доверия, а в 2016 году - уже 383, в первом полугодии 2017 года - 62", - сказал он.

Статья об увольнении чиновников в связи с утратой доверия была введена в конце 2011 года. Данной дисциплинарной мере подвергаются госслужащие, не представившие сведения о доходах, представившие неверные сведения о доходах, за коррупционные преступления.

Плохов высказал мнение относительно закона о реестре чиновников и силовиков, уволенных со службы в связи с утратой доверия за коррупцию, который принят Госдумой 7 июня и сейчас находится на рассмотрении в Совете Федерации. "Формирование реестра - хорошая профилактическая мера", - считает он.

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