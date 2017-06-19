Рябков: удар США по истребителю ВВС Сирии - акт агрессии и помощь террористам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Москва считает атаку США на истребитель ВВС Сирии актом агрессии и помощью террористам. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Этот удар надо рассматривать как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права, - подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. - Что это как не акт агрессии? Это, если хотите, помощь тем террористам, против которых борются США, заявляя, что они проводят антитеррористическую политику".