Кремль не согласен с санкциями и считает их вредными для самих инициаторов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кремль по-прежнему считает санкции Евросоюза в отношении России нелегитимными и вредящими в первую очередь, самим странам Европы. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение о продлении на год санкций Евросоюза в отношении России, в частности, Крыма и Севастополя.

"Традиционно негативная, - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова реакция Кремля на это решение. - Мы по-прежнему не согласны с этими санкциями, мы не считаем их легитимными". "Более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами", - добавил он.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма.