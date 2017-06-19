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Путин проведет совещание по демографии и начнет переговоры с президентом Киргизии

Политика
19 июня, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что в графике Путина значится международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем именно

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин соберет в понедельник совещание по демографическим проблемам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике на день.

"Президент проведет совещание в Кремле по демографическим вопросам, по демографической политике", - сказал он. В обсуждении примут участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента РФ Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, вице-премьер Ольга Голодец, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Представитель Кремля отметил, что демографические проблемы затрагивались во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" 15 июня. "Президент достаточно аргументировано рассказывал о демографической яме, в которую мы сейчас по объективным причинам входим", - напомнил Песков. По его словам, "по этому вопросу президент принял решение провести отдельное обсуждение".

Пресс-секретарь главы государства добавил, что 19 июня в графике Путина также значится международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем именно. Он пообещал предоставить информацию позднее.

Вечером в понедельник также "начнется в неформальном режиме общение президента с коллегой из Кыргызстана - президентом Алмазмеком Атамбаевым, который будет находиться в Москве с государственным визитом", сообщил Песков. Он подчеркнул, что Атамбаев совершает первый государственный визит в Россию, во вторник пройдут полноформатные переговоры лидеров "со всеми атрибутами государственного визита".

Государственный визит - высший по градации дипломатического протокола, он подразумевает большое количество торжественных встреч и официальных мероприятий.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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