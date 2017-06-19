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Пермское отделение ЛДПР определило кандидата в губернатора края

Политика
19 июня, 13:56 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 19, июня. /ТАСС

Кандидатом стал Олег Постников, который является руководителем пермского отделения партии

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ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/. Пермское региональное отделение ЛДПР определило кандидатом на выборы губернатора Пермского края Олега Постникова. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба отделения.

"Состоялась внеочередная партийная конференция Пермского регионального отделения ЛДПР. Большинством голосов решили выдвинуть <...> кандидатом на должность губернатора Пермского края на выборах 10 сентября 2017 года Постникова Олега Сергеевича", - отметили в ЛДПР.

Постников является руководителем пермского отделения партии.

Выборы губернатора в Пермском крае состоятся 10 сентября текущего года, в единый день голосования. В феврале текущего года президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора региона, временно исполняющим обязанности главы был назначен Максим Решетников, ранее работавший руководителем департамента экономической политики и развития Москвы.

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