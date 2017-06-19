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Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией

Политика
19 июня, 14:12 дата обновления: 19 июня, 14:25 UTC+3

Ведомство объявило, что Россия прекращает взаимодействие с США по меморандуму в Сирии

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Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet

Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сбивший сирийский Су-22

© REUTERS/Hamad I Mohammed

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уничтожение американским самолетом сирийского истребителя в небе над Сирией является нарушением международного права и военной агрессией против страны-члена ООН, заявили в понедельник в Минобороны РФ.

"Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии - циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики. Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных вооруженных сил государства-члена ООН являются грубейшим нарушением международного права и фактически военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Россия прекращает взаимодействие с США по меморандуму в Сирии из-за сбитого сирийского Су-22, сообщили в ведомстве.

"Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с.г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах", - сказали в ведомстве.

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