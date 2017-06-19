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Депутат Госдумы: санкции ЕС против Крыма стали бутафорией и свою задачу не выполняют

Политика
19 июня, 14:10 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, июня. /ТАСС

По словам депутата нижней палаты парламента от Крыма Андря Козенко, регион давно уже научился жить в условиях международных санкций

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Санкции Евросоюза в отношении Республики Крым и Севастополя превратились в бутафорию и не выполняют задачи давления на Россию и изоляции полуострова, считает депутат Государственной думы от Крыма Андрей Козенко.

Евросоюз 19 июня продлил на год санкции против Республики Крым и Севастополя. Ограничительные меры против крымских регионов являются частью санкционной политики ЕС в отношении России наряду с визовыми ограничениями против российских граждан и экономическими санкциями против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов.

"Санкции Евросоюза давно уже превратились в бутафорию: своей изначальной задачи давления на Россию и изоляции Крыма они не выполняют. Крым давно уже научился жить в условиях международных санкций, поэтому новое решение ЕС в информационном плане для нас - ноль", - цитирует слова Козенко его пресс-служба.

Депутат добавил, что "прогноз погоды на полуострове обсуждают сегодня с гораздо большим интересом, чем пресловутые санкции". Козенко отметил, что в Крым сейчас приезжают сотни европейских политиков, начинают заходить европейские инвесторы, а крымские предприятия наладили эффективное сотрудничество с западными партнерами.

"Оставив санкционный режим в тех же рамках, что были в прошлые годы, в Евросоюзе продемонстрировали, что с российским статусом Крыма там уже смирились. Да и вообще давно уже всем ясно, что санкции только подстегнули нас развиваться активнее и эффективнее", - заявил депутат.

Санкции Евросоюза в отношении Республики Крым и Севастополя включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций. В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

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