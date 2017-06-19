Средства ПВО России будут брать самолеты и беспилтоники коалиции на сопровождение в Сирии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолетом ВВС США F-18А. Об этом заявили в понедельник в Минобороны РФ.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", - заявили в этой связи в ведомстве.

Кроме того, "Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с.г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах", добавили в ведомстве.

В ведомстве пояснили причины прекращения взаимодействия по меморандуму. По его данным, в момент поражения сирийского самолета истребителем США в воздушном пространстве Сирии выполняли задачи самолеты российских ВКС, "однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии".

"Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 г.", - подчеркнули в Минобороны.

18 июня истребитель США F-18А из состава международной коалиции ракетой "воздух - воздух" сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который поддерживал наступление правительственных войск на позиции террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в районе Эр-Расафе, в 40 километрах на юго-запад от Ракки. Летчик катапультировался над занятым боевиками районом, его судьба неизвестна.

Приостановка сотрудничества

7 апреля стало известно, что Минобороны РФ приостанавливает сотрудничество с американскими военными в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Российская сторона пошла на такой шаг после удара эсминцев США крылатыми ракетами Tomahawk по авиабазе сирийских ВВС в Шайрате.

Позднее по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и встречи с президентом России глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность возобновить меморандум. После этого начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель американского Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд в рамках телефонного разговора подтвердили готовность полностью восстановить выполнение обязательств в рамках меморандума, однако о возобновлении работы не сообщалось.

Меморандум был разработан в октябре 2015 года. Он содержит комплекс правил и ограничений, имеющих целью предотвратить возникновение инцидентов между авиацией России и США. В рамках него между двумя странами были налажены каналы круглосуточной оперативной связи, определен механизм взаимодействия, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций.